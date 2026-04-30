A 76 años de la mayor goleada en la historia del fútbol chileno: El histórico 17-0 de Everton a Wanderers

Un 30 de abril de 1950, el Estadio El Tranque (actual Sausalito) fue testigo de un hito imbatible hasta hoy: Everton de Viña del Mar venció por 17-0 a Santiago Wanderers, registrando la mayor goleada en la historia del profesionalismo nacional. Sin embargo, tras el abultado marcador se escondía una historia de rebeldía y caos institucional.

El encuentro, válido por el Torneo de Apertura (Copa "Carlos Varela"), estuvo precedido por una profunda crisis entre la dirigencia "caturra" y la División de Honor, ente que regía el fútbol en esa época.

Wanderers decidió presentarse al clásico con apenas tres futbolistas titulares, completando el plantel con juveniles y aficionados. Los motivos de la protesta eran tres: La negativa de la Asociación para que el club viajara a un amistoso en Montevideo; un duelo previo ante Audax Italiano donde los itálicos usaron seleccionados pese a una prohibición vigente; y la prohibición de jugar un amistoso ese mismo domingo ante América de Río de Janeiro.

La situación llegó al punto de lo insólito: ante la falta de jugadores, un ayudante de fotografía del diario El Mercurio, que iba a cubrir el partido, terminó vistiéndose de corto para defender la camiseta verde.

Según narran las crónicas de la época, Everton, que no tuvo contemplaciones y alineó a sus mejores figuras, ya ganaba 7-0 al finalizar el primer tiempo. La segunda mitad fue un suplicio para los de Valparaíso: dos jugadores abandonaron la cancha por cuenta propia, dos fueron expulsados y uno se retiró lesionado.

Pese a que el reglamento exigía la suspensión del partido por falta del mínimo de jugadores, el árbitro permitió que el juego continuara. Los 3.251 espectadores presentes, indignados por el bochornoso espectáculo, comenzaron a abandonar el estadio mucho antes del pitazo final.

Para la estadística, los goles fueron anotados por Elías Cid (7', 27', 47', 51' y 72'), Enrique Ponce (22', 37',70' y 84'), Antonio Morales (26', 65', 67' y 80'), Sergio Álvarez (8', 55 y 68') y Jorge Uribe (4').