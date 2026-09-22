Copa Chile: Everton se reunió con autoridades de cara al duelo ante la U en Sausalito

La dirigencia de Everton se reunió en el Estadio Sausalito con Carabineros de Chile y la Delegación Presidencial de cara al duelo de este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en el que el cuadro "ruletero" recibirá a Universidad de Chile.

Mediante sus redes sociales, el cuadro viñamarino dio a conocer sobre la instancia con las autoridades, señalando que "se revisaron en terreno las medidas y coordinaciones dispuestas para el correcto desarrollo del partido".

"¡Nos vemos este jueves en Sausalito, evertonianos!", finalizó el comunicado.

Everton y Universidad de Chile se enfrentarán este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).