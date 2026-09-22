Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Copa Chile: Everton se reunió con autoridades de cara al duelo ante la U en Sausalito

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La instancia contó con la presencia de Carabineros de Chile y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Copa Chile: Everton se reunió con autoridades de cara al duelo ante la U en Sausalito
 X @evertonsadp
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La dirigencia de Everton se reunió en el Estadio Sausalito con Carabineros de Chile y la Delegación Presidencial de cara al duelo de este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en el que el cuadro "ruletero" recibirá a Universidad de Chile.

Mediante sus redes sociales, el cuadro viñamarino dio a conocer sobre la instancia con las autoridades, señalando que "se revisaron en terreno las medidas y coordinaciones dispuestas para el correcto desarrollo del partido".

"¡Nos vemos este jueves en Sausalito, evertonianos!", finalizó el comunicado.

Everton y Universidad de Chile se enfrentarán este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada