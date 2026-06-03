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Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

De la mano de Nelson Acosta: Everton recordó título que le ganó a Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club viñamarino celebró un nuevo aniversario de la corona conseguida en 2008 frente al Cacique.

De la mano de Nelson Acosta: Everton recordó título que le ganó a Colo Colo
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Everton de Viña del Mar recordó este miércoles uno de los momentos más importantes de su historia: El título del Torneo de Apertura 2008, conseguido el 3 de junio de ese año ante Colo Colo, en una definición que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas "ruleteros".

El cuadro "Oro y Cielo", dirigido en ese entonces por Nelson Acosta, levantó la copa después de una campaña inolvidable y de una final que tuvo como rival al elenco "albo", con uno de los planteles más poderosos del fútbol chileno.

"Un 3 de junio quedará por siempre en nuestra historia", publicó el club en sus redes sociales.

La institución viñamarina destacó que aquella consagración llegó "tras 32 años de espera" y remarcó el vínculo entre una ciudad completa, sus colores y un plantel que entendió lo que significaba defender la camiseta de Everton en una jornada histórica frente a Colo Colo.

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