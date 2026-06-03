De la mano de Nelson Acosta: Everton recordó título que le ganó a Colo Colo
El club viñamarino celebró un nuevo aniversario de la corona conseguida en 2008 frente al Cacique.
El club viñamarino celebró un nuevo aniversario de la corona conseguida en 2008 frente al Cacique.
Everton de Viña del Mar recordó este miércoles uno de los momentos más importantes de su historia: El título del Torneo de Apertura 2008, conseguido el 3 de junio de ese año ante Colo Colo, en una definición que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas "ruleteros".
El cuadro "Oro y Cielo", dirigido en ese entonces por Nelson Acosta, levantó la copa después de una campaña inolvidable y de una final que tuvo como rival al elenco "albo", con uno de los planteles más poderosos del fútbol chileno.
"Un 3 de junio quedará por siempre en nuestra historia", publicó el club en sus redes sociales.
La institución viñamarina destacó que aquella consagración llegó "tras 32 años de espera" y remarcó el vínculo entre una ciudad completa, sus colores y un plantel que entendió lo que significaba defender la camiseta de Everton en una jornada histórica frente a Colo Colo.