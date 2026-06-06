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Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Everton anunció la renovación de Alan Medina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista uruguayo extendió su contrato hasta 2028.

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Everton anunció este sábado la renovación del mediocampista uruguayo Alan Medina, pieza clave en el cuadro "ruletero" desde su llegada en 2025.

El futbolista extendió su contrato hasta 2028 y afirmó que "estoy muy feliz de seguir aquí. Tenemos un lindo grupo".

Medina acumula 19 partidos durante esta temporada, anotando cinco goles y propinando una asistencia, siendo uno de los más destacados en el equipo de la Quinta Región.

El conjunto viñamarino marcha cuarto con 22 puntos en la Liga de Primera, mientras que en Copa de la Liga sufrió una temprana eliminación en el Grupo C y por el momento es colista, a la espera de su duelo contra Deportes Limache este domingo, a las 18:00 horas en Quillota.

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