Everton presentó a su primer refuerzo para el segundo semestre: Fue seleccionado colombiano

Everton se adelantó a todos en la apertura del mercado de fichajes del fútbol chileno y este martes oficializó el arribo del delantero colombiano Andrés Arroyo, su primer refuerzo para el segundo semestre de la presenta temporada.

El futbolista cafetero de 24 años inició su carrera en Deportivo Cali, donde estuvo entre 2019 y 2023, con un paso por Jaguares de Córdoba. Desde ahí dio el salto al fútbol griego, donde jugó un año en Iraklis.

En su retorno a Colombia registró pasos por Tolima y Fortaleza.

En su periplo como profesional, Arroyo suma 207 partidos y 33 goles.

Además fue seleccionado con Colombia a nivel sub 17 con participación en el Sudamericano de la categoría de 2019.