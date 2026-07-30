Everton realizará un minuto de silencio comunal antes del partido con Colo Colo en Sausalito

Everton de Viña del Mar informó que realizará un minuto de silencio comunal este sábado, en la previa del partido contra Colo Colo en Sausalito, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El club, por medio de un comunicado, hizo un llamado a la comunidad a sumarse a este tributo, en honor a las seis personas fallecidas en el trágico accidente de tránsito el pasado 12 de julio, en una feria en el sector Gómez Carreño.

"Como institución profundamente vinculada a la ciudad de Viña del Mar, queremos rendir un sentido homenaje a las víctimas e invitar a toda la comunidad viñamarina a sumarse a este momento de recogimiento, ya sea edse el Estadio Sausalito, sus hogares o cualquier lugar donde se encuentren, como un gesto de respeto, unidad y acompañamiento a las familias que enfrentan esta irreparable pérdida", publicó el club.

El partido entre Everton y Colo Colo está programado para este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.