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Tópicos: País | Región de Arica

Ejecutivo concretó salida de seremi de Arica por polémicos requisitos para contratar personal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La medida se tomó tras revelarse mensajes donde la autoridad condicionaba empleos públicos a la militancia política.

"Republicano o hijo de republicano", era la exigencia explícita que se leía en los textos filtrados a través de WhatsApp.

Ejecutivo concretó salida de seremi de Arica por polémicos requisitos para contratar personal
 Seremi Salud Arica/ATON

La situación ha generado una ola de críticas transversales por el uso de recursos estatales con fines partidistas en la zona norte.

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El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este jueves la salida de Carla Kepec a su cargo como seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota.

La determinación se produjo tras conocerse antecedentes que vinculan a la exautoridad con un proceso de reclutamiento de personal basado en la afinidad política con el Partido Republicano, vulnerando los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública.

La controversia se originó a partir de una investigación del medio El Mostrador, la cual expuso una serie de mensajes de WhatsApp que circulaban al interior del partido del Presidente José Antonio Kast.

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El Gobierno de Chile puso fin a la gestión de Carla Kepec Álvarez al mando de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota.

En dichas comunicaciones, Kepec -quien además de su cargo público es militante de dicha colectividad- buscaba llenar vacantes técnicas en el servicio de salud regional bajo condiciones ideológicas.

"Necesito en mi servicio de salud a dos tecnólogos médicos de especialidad de laboratorio para poder integrarse al departamento LabSal. Republicano o hijo de republicano, por favor enviar su currículum a arica@partidorepublicanodechile.cl", fue uno de los mensajes de la ahora exautoridad.

Reacción del Ejecutivo

Tras la difusión masiva de estos antecedentes y el surgimiento de cuestionamientos transversales por el uso de cargos públicos para fines partidistas, el Gobierno procedió a solicitar la renuncia de la jefa regional de salud.

"El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen en la función pública", informó el Minsal a través de un comunicado.

Con esta acción, el Ministerio de Salud busca cerrar un episodio que puso en duda la transparencia en las contrataciones de la "puerta norte" de Chile.

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