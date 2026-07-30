Ejecutivo concretó salida de seremi de Arica por polémicos requisitos para contratar personal

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este jueves la salida de Carla Kepec a su cargo como seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota.

La determinación se produjo tras conocerse antecedentes que vinculan a la exautoridad con un proceso de reclutamiento de personal basado en la afinidad política con el Partido Republicano, vulnerando los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública.

La controversia se originó a partir de una investigación del medio El Mostrador, la cual expuso una serie de mensajes de WhatsApp que circulaban al interior del partido del Presidente José Antonio Kast.

El Gobierno de Chile puso fin a la gestión de Carla Kepec Álvarez al mando de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota.

En dichas comunicaciones, Kepec -quien además de su cargo público es militante de dicha colectividad- buscaba llenar vacantes técnicas en el servicio de salud regional bajo condiciones ideológicas.

"Necesito en mi servicio de salud a dos tecnólogos médicos de especialidad de laboratorio para poder integrarse al departamento LabSal. Republicano o hijo de republicano, por favor enviar su currículum a arica@partidorepublicanodechile.cl", fue uno de los mensajes de la ahora exautoridad.

Reacción del Ejecutivo

Tras la difusión masiva de estos antecedentes y el surgimiento de cuestionamientos transversales por el uso de cargos públicos para fines partidistas, el Gobierno procedió a solicitar la renuncia de la jefa regional de salud.

"El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen en la función pública", informó el Minsal a través de un comunicado.

Con esta acción, el Ministerio de Salud busca cerrar un episodio que puso en duda la transparencia en las contrataciones de la "puerta norte" de Chile.