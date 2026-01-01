Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Éxodo "Oro y Cielo": Everton confirmó la salida de 12 jugadores

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El cuadro viñamarino quedó obligado a rearmarse tras la masiva partida de futbolistas.

Éxodo
 Photosport (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Justo en el paso de 2025 al 2026, Everton de Viña del Mar anunció la partida de 12 jugadores, lo que deja al equipo con la necesidad de contratar prácticamente medio plantel nuevo para la nueva temporada.

Al no renovar tras el fin de sus contratos, dejaron de ser "ruleteros" Matías Campos López, Joan Cruz, Claudio González, Raimundo Rebolledo, Alex Ibacache, Lucas Soto, Axl Ríos, Diego García, Matías Castro, el colombiano Enrique Serje, el uruguayo Rodrigo Piñeiro y el mexicano Sergio Hernández, que duró solo un semestre en el equipo controlado por el Grupo Pachuca.

De los jugadores mencionados, Matías Campos López ya fue confirmado como fichaje de Unión La Calera.

"Agradecemos a cada uno por haber defendido con orgullo nuestros colores durante su paso por el club y les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos", señaló el "Eforé".

Pese al éxodo, el lateral Vicente Fernández es, hasta el momento, el único refuerzo de un Everton que viene de luchar por el descenso en una amarga campaña.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada