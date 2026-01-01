Éxodo "Oro y Cielo": Everton confirmó la salida de 12 jugadores

Justo en el paso de 2025 al 2026, Everton de Viña del Mar anunció la partida de 12 jugadores, lo que deja al equipo con la necesidad de contratar prácticamente medio plantel nuevo para la nueva temporada.

Al no renovar tras el fin de sus contratos, dejaron de ser "ruleteros" Matías Campos López, Joan Cruz, Claudio González, Raimundo Rebolledo, Alex Ibacache, Lucas Soto, Axl Ríos, Diego García, Matías Castro, el colombiano Enrique Serje, el uruguayo Rodrigo Piñeiro y el mexicano Sergio Hernández, que duró solo un semestre en el equipo controlado por el Grupo Pachuca.

De los jugadores mencionados, Matías Campos López ya fue confirmado como fichaje de Unión La Calera.

"Agradecemos a cada uno por haber defendido con orgullo nuestros colores durante su paso por el club y les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos", señaló el "Eforé".

Pese al éxodo, el lateral Vicente Fernández es, hasta el momento, el único refuerzo de un Everton que viene de luchar por el descenso en una amarga campaña.