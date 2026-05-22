Walter Ribonetto: "Este equipo mostró hombría para sacarlo adelante"

Everton rescató este viernes un sufrido empate 1-1 contra Coquimbo Unido en el Estadio Sausalito, duelo que abrió la decimotercera fecha de la Liga de Primera.

Tras el partido, Walter Ribonetto, entrenador del conjunto oro y cielo, desglosó el trámite del cotejo en diálogo con TNT Sports.

"En el primer tiempo no fluimos como queríamos. Sabíamos de las virtudes del rival, de transiciones y que juega mucho por banda y termina con pelotas de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. No estuvimos dinámicos ni encontramos progresión", señaló el estratega.

Sin embargo, este habló positivamente de la segunda parte de los viñamarinos.

"Con personalidad, ganas de revertir y carácter pudimos empatar. Tuvimos posibilidades para ganar, pero estos partidos en otro momentos los perdíamos. Este equipo mostró hombría para sacarlo adelante", agregó.

Ribonetto finalizó sus declaraciones destacando la competencia interna y el compromiso que existe en el plantel "Todos están en condiciones. Lo más importante es que el grupo quiere", cerró el DT del cuadro "ruletero".