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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Nicolás Castillo debutará en la Gira Profesional Mexicana de Golf

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdelantero de Universidad Católica y la selección chilena competirá formalmente.

Nicolás Castillo debutará en la Gira Profesional Mexicana de Golf
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El exdelantero nacional Nicolás Castillo sorprendió dando un giro a su carrera deportiva tras ser anunciado en el golf competitivo, ya que formará parte de la Gira Profesional Mexicana de Golf que se disputará en el Atlas Country Club.

"Una nueva cancha. Un nuevo desafío. La misma intensidad, disciplina y mentalidad de ir siempre por más", escribieron en las redes sociales de la firma Hazard Rough Society en conjunto con Eagle Club para presentar al exariete de La Roja.

Tras periodos complejos por sus lesiones en la UC y Santiago City, Castillo se dedicó al fútbol 7 en el City Soccer FC de Estados Unidos. Ahora, buscará incursionar por primera vez en el circuito profesional azteca.

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