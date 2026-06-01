[VIDEO] FIFA recordó los históricos goles de Beausejour en los Mundiales de 2010 y 2014

La FIFA a través de sus redes sociales recordó los históricos goles de Jean Beausejour, histórico de La Roja, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, convirtiéndose en el primer futbolista chileno en anotar en dos ediciones distintas de una Copa del Mundo.

El exfutbolista convirtió su primer tanto en una cita planetaria ante Honduras el 16 de junio de 2010 en el Estadio Mbombela de Nelspruit, por la primera fecha del Grupo H. El tanto fue convertido al minuto 34 del encuentro.

Por su parte, su segundo tanto fue contra Austalia el 13 de junio del 2014 en la Arena Pantanal de Cuiaba, en el debut de La Roja en el Grupo B de la Copa del Mundo de Brasil.