Timonel PPD: No hay forma posible de combatir el crimen organizado si no es a través de la ruta del dinero

Tras el operativo que permitió desbaratar a un brazo del Tren de Aragua en el Barrio Bellavista, el nuevo presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, aseveró en Cooperativa que no hay mejor manera de combatir el crimen organizado que persiguiendo la ruta del dinero, apuntando al proyecto sobre el levantamiento del secreto bancario que se vota este miércoles en el Senado.

En El Primer Café, Soto manifestó que "tras los hechos que se han conocido, donde el crimen organizado no solamente ha penetrado en instituciones públicas, sino que en empresas privadas, y la única manera de pegarles fuerte, de desbaratar a estas bandas, es dándole donde más les duele, que es siguiendo la ruta del dinero y para hacerlo necesitamos más herramientas".

"Es necesario que el Presidente Kast se pronuncie, le dé un respaldo y urgencia a esta iniciativa (...) con más facultades a la Unidad de Análisis Financiero de requerir información, de si hay situaciones que puedan levantar alerta de posibles ilegalidades", añadió.

"No hay forma posible de combatir de verdad, en serio, el crimen organizado si no es a través de perseguir la ruta del dinero", insistió el parlamentario.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, sostuvo que "son gravísimos los hechos (...) creo que hay que abordar en serio el tema económico o de apertura de las cuentas bancarias, y sin las preocupaciones que se han manifestado particularmente por la derecha".

"Aquí tenemos claro y hoy día se ha manifestado, lo dicen las autoridades que han investigado, que hay que encontrar la ruta del dinero para poder enfrentar en serio el crimen organizado", agregó.

En el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) recordó que "hemos aprobado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que ahora pasa al Senado, que justamente fortalece las facultades de la UAF para poder levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa".

Para el congresista, son necesarias "más herramientas para poder alertar y anticipar estas situaciones, tiene que tener sentido de urgencia y yo espero apoyo transversal. En ese sentido, me parece que cualquier iniciativa que vaya en esa dirección es positiva, es bienvenida y me parece que debiese aprobarse".

Finalmente, Roberto Munita (RN) apuntó a la necesidad de una "cirugía" de la UAF, ya que "este gobierno ha dado señales de querer fortalecer esta unidad y por supuesto que es el momento, casos como este nos demuestran que cumple un rol fundamental y segundo, que hoy día estamos al debe y por lo tanto necesitamos fortalecer la UAF: darle más prerrogativa, más recursos y reforzar su rol como parte integral del sistema".