Santiago: Incidentes y estaciones de Metro cerradas por marcha de la Confech

Este jueves realiza una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago, donde se han registrado interrupciones en el tránsito y enfrentamientos aislados entre encapuchados y Carabineros.

Los manifestantes -entre los que se encuentra el Colegio de Profesores, parvularias y organizaciones sociales- se reunieron en Plaza Baquedano y comenzaron a movilizarse de manera pacífica hacia el poniente.

Sin embargo, la movilización derivó en incidentes a la altura de la estación de Metro Universidad Católica luego de que Carabineros intentara dispersar a los manifestantes debido a que el recorrido no contaba con la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

En tanto, frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se han reportado enfrentamientos entre grupos de manifestantes y personal de Control de Orden Público (COP). Incidentes similares se registraron en las cercanías de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Avenida Santa María.

También se registraron enfrentamientos y detenciones en los sectores de Plaza Baquedano y Salvador.

Debido a los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1.

TransporteInforma reportó cortes significativos en el eje Alameda. Al poniente, el tránsito se encuentra interrumpido en el sector de Plaza Italia, mientras que al oriente los desvíos comienzan en Toro Mazote, en la comuna de Estación Central. Asimismo, informó desvíos en el sector de Matucana y Portales.

Confech apunta a megarreforma y recortes en educación: "Son proyectos que traen retrocesos"

El vocero de la Confech, Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres, explicó que la convocatoria busca "fijar una oposición frente al proyecto de reconstrucción nacional, al de escuelas protegidas y los recortes que se han hecho a las diferentes carteras del Gobierno".

"Son proyectos que solamente traen retrocesos para la educación, la representación estudiantil y la sociedad en su conjunto respecto a recursos", agregó.

El portavoz también criticó a las autoridades por no permitir la manifestación y aseguró que no tener registros de que "la Delegación Presidencial se haya comunicado con nosotros el día viernes. Ayer tuvimos una reunión en la mañana donde no se nos expresó los cambios que se querían hacer a la convocatoria".

"¿Cómo movemos una convocatoria de más de 10.000 personas de Plaza Baquedano a Los Héroes para partir hacia Ecuador? Es un recorrido que es completamente contrario a lo que nosotros proponíamos", fustigó.