Barcelona permitirá que hinchas dejen sus cenizas en el Camp Nou por millonaria tarifa

FC Barcelona presentó un particular proyecto que permitirá a sus hinchas depositar sus cenizas en el Camp Nou después de su muerte, mediante un memorial funerario que se habilitará como parte de las obras de remodelación del Estadio y que contempla distintas tarifas según el tiempo de permanencia.

La iniciativa, denominada Memorial FC Barcelona, contará con 26 mil columbarios y nueve mil placas conmemorativas distribuidos en una superficie de 1.500 metros cuadrados, a pocos metros del terreno de juego. Su primera etapa estará disponible a finales de 2027.

Según las tarifas oficiales, los aficionados podrán contratar espacios por 2.490 euros durante 10 años, 4.990 euros por 25 años y 5.990 euros por 50 años, además de pagar 70 euros anuales por mantenimiento.

El periódico británico The Guardian señaló que la opción de permanencia eterna puede alcanzar los 10 mil euros, aunque el sistema oficial contempla concesiones de hasta 50 años y el posterior traslado de las cenizas a un espacio comunitario.

Elena Fort, vicepresidenta institucional de Barcelona, explicó que la iniciativa responde al deseo de numerosos aficionados de mantener su vínculo con el club incluso después de fallecer. La dirigente recordó que su abuela había pedido ser enterrada cerca del antiguo recinto para poder seguir escuchando los goles del equipo.

El memorial tendrá una entrada independiente desde la calle y permitirá el acceso desde el interior del Estadio durante los días de partido. Además, incluirá murales dedicados a la historia de Barcelona y espacios para recordar a los fallecidos mediante placas personalizadas, cuyos precios comienzan en 490 euros.