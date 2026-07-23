Es conocido de Flick: FC Barcelona oficializó el fichaje de Karim Adeyemi

FC Barcelona anunció este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del delantero alemán proveniente de Borussia Dortmund Karim Adeyemi.

El jugador, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato con el club, será presentado este mismo jueves.

Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas banda y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, quien lo hizo de debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.

El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, pasó las últimas cuatro temporadas en Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.

Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.