FC Barcelona perdió por casi dos meses a Xavi Espart tras el clásico

Xavi Espart, defensor de FC Barcelona, estará aproximadamente siete semanas de baja debido a una lesión en el tobillo derecho que sufrió durante la derrota por 2-1 frente a Real Madrid, en el clásico español disputado el domingo en el Camp Nou.

El conjunto catalán informó este lunes que las pruebas médicas confirmaron una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, producto de una acción con un jugador rival durante el encuentro correspondiente a la décima fecha de la liga española.

El lateral sufrió el problema físico tras una entrada de Aurélien Tchouaméni y debió abandonar la cancha a los 30 minutos, cuando fue reemplazado por Alejandro Balde.

La ausencia de Espart complica todavía más al entrenador Hansi Flick, quien también enfrenta las bajas de Eric García y Andreas Christensen, además de las molestias físicas de Jules Koundé, en un momento de importantes dificultades para conformar su defensa.

El diagnóstico llegó después de que Real Madrid derrotara por 2-1 a FC Barcelona con un doblete de Kylian Mbappé, resultado que redujo a tres puntos la distancia entre ambos equipos en la lucha por el liderato del campeonato.