FC Barcelona rechazó primera oferta de PSG por Ferran Torres

FC Barcelona rechazó una primera oferta de PSG por el delantero español Ferran Torres, aunque las negociaciones entre ambas instituciones continúan abiertas y las partes buscan alcanzar un acuerdo por el atacante.

La propuesta del vigente campeón europeo contempló 40 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables. Ferran está citado para comenzar este miércoles la pretemporada con Barcelona mientras se resuelve su futuro.

El delantero, que marcó el gol con que España conquistó el Mundial 2026, quiere incorporarse al equipo dirigido por Luis Enrique, entrenador que ya confió en él durante su etapa al mando de la selección española. El futbolista tiene contrato con Barcelona hasta el 30 de junio de 2027.

Ferran disputó 49 partidos durante la pasada temporada y anotó 21 goles, mientras que desde su llegada procedente de Manchester City acumula 65 tantos y 23 asistencias en 207 encuentros oficiales. Barcelona también reforzó su ataque este mercado con Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, mientras mantiene a Julián Alvarez como uno de sus principales objetivos.

PSG, por su parte, busca reforzar su ofensiva después de las salidas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, además de la posible partida de Bradley Barcola. En el conjunto parisino, Ferran tendrá competencia con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.