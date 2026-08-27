FC Barcelona sumó al portero croata Dominik Livakovic

FC Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del portero croata Dominik Livakovic, procedente del club turco Fenerbahce, hasta el 30 de junio de 2030.

En su comunicado, el club catalán no especificó si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se sumará al equipo azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El club trabaja para que Livakovic forme parte del primer equipo azulgrana esta temporada, pero es algo que todavía no está confirmado.

Una de las variables de las que depende si el balcánico -que el pasado verano fue cedido a Girona, en el que no llegó a debutar, por lo que se fue en enero-, se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene, es si su llegada anticipada encaja en el fair-play financiero del club catalán esta temporada.

El Barça pagó a Fenerbahce unos dos millones de euros, a los que se podrían sumar otros dos más en variables, para firmar al meta croata.