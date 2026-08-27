Colbún S.A. informó este jueves que inició un vertimiento preventivo y controlado de agua desde el Embalse Colbún debido al aumento de los caudales entrantes y al pronóstico de lluvia para los próximos días.

La empresa indicó que el embalse se encuentra al 98% de su capacidad, por lo que el vertimiento busca ampliar de manera anticipada el espacio disponible para almacenar los mayores caudales que podrían ingresar por las nuevas precipitaciones.

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