Increíble: Amistoso de Barcelona se canceló porque el rival no tenía suficientes jugadores

FC Barcelona tenía agendado para este domingo un amistoso de pretemporada con Preston North End, de la Championship inglesa, pero el duelo terminó siendo cancelado por un insólito motivo.

Preston informó que no contaba con suficientes jugadores del primer equipo para afrontar el cotejo, que debía jugarse a puertas cerradas, tal como informaron diversos portales españoles.

El motivo esgrimido fue la recuperación de futbolistas lesionados en mira al inicio de la temporada oficial el próximo sábado 8 de agosto con su choque con Huddersfield Town por Copa de la Liga.

La escuadra inglesa propuso completar su alineación con jugadores sub 21, pero el Barça optó por cancelar el partido, apuntando que no se cumpliría con la exigencia deportiva esperada.

Con el cambio del partido por un entrenamiento normal, los "culés" dirigidos por Hansi Flick podrán volver antes a Cataluña para continuar sus trabajos y alistar su participación en el mini-triangular Friuli-Venezia Giulia Cup con Udinese y Nottingham Forest el día 8 de agosto, con partidos de 45 minutos.

En la agenda blaugrana seguirá el amistoso por el trofeo "Joan Gamper" ante el club egipcio Al Ahly, para luego debutar en la liga española frente al Elche de Lucas Cepeda el domingo 23 de agosto.