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Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Raphinha confirma conversaciones con el Barcelona para renovar más allá del 2028

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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El delantero brasileño Raphael Dias, Raphinha, confirmó que está en conversaciones con FC Barcelona para ampliar su contrato más allá de 2028, cuando finaliza su actual vínculo con el conjunto azulgrana.

En el avance de una entrevista concedida a la emisora RAC1, el capitán de Barcelona, máximo goleador del equipo de Hansi Flick en este inicio de temporada, con 11 tantos, explicó que quiere seguir varios años más en el club catalán.

"Viendo como empecé la temporada, creo que me da por unos años más. Esto depende del club y del entrenador. Estaría muy contento de alargar mi contrato y ojalá terminé mi carrera aquí. Hemos hablado un poco, nada oficial, pero empezamos a conversar", dijo.

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