Ter Stegen suma su segundo préstamo y parte a otro grande de Europa

El portero alemán Marc-André ter Stegen sumará su segundo préstamo consecutivo y jugará cedido en Ajax FC por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este martes el FC Barcelona.

Hacía semanas que el internacional alemán, de 34 años y con contrato con el equipo azulgrana hasta 2028, estaba negociando con el cuadro neerlandés, pero la operación no había podido cerrarse antes por una falta de acuerdo sobre las obligaciones fiscales que debía de asumir el jugador en su nuevo destino.

Ter Stegen se despidió de sus compañeros y el cuerpo técnico de Hansi Flick el pasado viernes, antes de abandonar la concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra y de volar rumbo a Ámsterdam.

De este modo, el portero alemán encadenará la segunda cesión bajo las órdenes del mismo entrenador, el español Míchel Sánchez, quien ya apostó por su incorporación por Girona en el pasado mercado de invierno.

Sin embargo, Ter Stegen sólo pudo jugar dos partidos con el equipo rojiblanco -que descendió de La Liga a la segunda categoría al término de la campaña 2025-2026- a causa de una lesión que también le privó de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, los reiterados problemas físicos han lastrado en las últimas temporadas el rendimiento de Ter Stegen, que cuenta en su palmarés con 21 títulos y 423 partidos como azulgrana, siendo el segundo extranjero que ha disputado más encuentros con el Barça, sólo por detrás de Leo Messi.