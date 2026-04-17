Complejo de Alto Rendimiento "José Sulantay" recibió destacado premio de la FIFA

Este viernes, la Federación de Fútbol de Chile anunció que el Complejo de Alto Rendimiento "José Sulantay Silva" se adjudicó el premio de plata en los FIFA Forward Awards 2026, en su edición americana.

El ente rector del fútbol mundial realizó una evaluación de los centros desarrollados en el continente con apoyo del programa FIFA Forward, ubicando a las instalaciones de Quilín solo por detrás de Paraguay y su CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) en Luque.

Cabe recordar que el CAR "José Sulantay" cuenta con cuatro canchas de césped natural y una sintética, graderías e iluminación, un gimnasio de 300 metros cuadrados, camarines, clínica, oficinas para cuerpos técnicos, entre otras dependencias.

El centro fue inaugurado el 19 de octubre de 2025 con la presencia del presidente de la FIFA Gianni Infantino y el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Pocos días después, funcionó como uno de los complejos de entrenamientos para las selecciones del Mundial sub 20.