Confederación Africana de Fútbol respaldó por unanimidad a Gianni Infantino

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) expresó por unanimidad su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la crisis abierta por el proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE).

El organismo africano comunicó su posición después de que la propia FIFA reconoció que "se cometieron errores" durante el proceso relacionado con el establecimiento de la nueva filial.

La propuesta generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores del fútbol internacional y finalmente fue retirada.

CAF respaldó a Infantino pese a los errores reconocidos por FIFA

El proyecto contemplaba la venta del 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise, una nueva filial que tendría a su cargo operaciones comerciales y eventos de la organización, incluido el Mundial.

La iniciativa recibió el rechazo de UEFA y posteriormente Infantino anunció que FIFA desistía de crear la filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

En medio de los cuestionamientos que enfrenta el presidente del organismo, la Confederación Africana ratificó públicamente su respaldo a su gestión.