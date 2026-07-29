El ultimátum de la FIFA: Infantino da 53 días para aceptar millonario plan y provoca la reacción de UEFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó un fuerte remezón en el fútbol mundial tras dar un plazo de 53 días a las 211 asociaciones miembro para que acepten una controvertida propuesta comercial vinculada a la Copa del Mundo, la cual incluye un pago directo de 53 millones de dólares para cada país.

Según reveló el diario británico The Times, la medida contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial propia que busca consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización para ampliar la financiación del desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, el plan —visto como una vía para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados— incluye una severa advertencia: Infantino insiste en que, si las federaciones aceptan, el monto total a repartir será de 10.000 millones de dólares, pero si lo rechazan, la bolsa se reducirá a solo 2.700 millones, es decir, casi un 75 por ciento menos.

La iniciativa encontró una firme oposición en la UEFA, organismo que acusó a la FIFA de haber "traspasado una línea" y criticó duramente la presión ejercida sobre las federaciones.

"Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan", señaló el ente rector del fútbol europeo a través de un comunicado.

Desde Nyon aseguraron que, tras diversas conversaciones con actores del sector, existe una "oposición significativa y creciente" a este proyecto.

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados", sentenció de forma tajante la UEFA.