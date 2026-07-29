Kast desarrolla agenda en zonas del Norte Chico devastadas por el temporal

El Presidente José Antonio Kast inició una gira por el Norte Chico para supervisar las labores de emergencia y la entrega de apoyo a las comunidades afectadas por el devastador temporal que azotó a la zona.

Tras visitar la comuna de Freirina en la provincia del Huasco (Región de Atacama), el Jefe de Estado enfatizó la relevancia del levantamiento de información catastral en los sectores damnificados para asegurar la ayuda estatal.

"Las personas que tengan alguna afectación es necesario que llenen, por parte de personal capacitado, la ficha FIBE, que es de donde parte la primera ayuda que llega a los vecinos para reponer enseres, reparaciones menores. Luego viene el levantamiento de información para afectaciones mayores: viviendas con daños menores, viviendas completamente destruidas", sostuvo Kast.

"Hay toda una afectación en el tema agrícola, donde se decretó la emergencia agrícola. También hay una situación compleja en las caletas de pescadores, donde al menos ayer la contabilidad era alrededor de 16 embarcaciones con destrucción total", añadió.

Durante la tarde, la agenda del Mandatario contempla su llegada a La Serena (Región de Coquimbo) para inspeccionar los trabajos de limpieza en el sector de El Faro —afectado por la acumulación de sedimentos y escombros arrastrados por el río Elqui— y liderar un Cogrid ampliado junto a autoridades locales.

Las autoridades de la región proyectan que los costos para la recuperación de la infraestructura vial y la conectividad destruida oscilan entre los 500 y 900 millones de dólares, con un plazo de ejecución estimado en dos años.

Acciones judiciales en La Serena por extensos cortes de agua

En paralelo al despliegue del Ejecutivo, la Municipalidad de La Serena confirmó el inicio de acciones judiciales en contra de la empresa sanitaria Aguas del Valle, debido a la interrupción del suministro de agua potable que afectó a miles de clientes, en algunos casos hasta por nueve días consecutivos.

Pese a que la compañía comunicó la restitución total del servicio y argumentó que la emergencia respondió a un evento de fuerza mayor, la alcaldesa Daniela Norambuena confirmó la presentación de un recurso de protección ante los tribunales e ingresos de denuncias ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

"Como municipalidad —y se lo pedí expresamente al equipo jurídico— vamos a presentar un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de la comuna de La Serena con el propósito de proteger la salud y los derechos fundamentales de nuestros vecinos frente a la falta de suministro de agua potable, que es una situación que atribuimos al incumplimiento de las obligaciones que le corresponden a Aguas del Valle", afirmó la jefa comunal.