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Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Embolo se quedó abajo del vuelo de Suiza a Estados Unidos por problema migratorio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El delantero quedó al margen del vuelo de la selección helvética mientras espera la autorización de entrada al país norteamericano.

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El delantero suizo Breel Embolo no pudo viajar este martes con la selección de Suiza rumbo a Estados Unidos debido a un problema con las autoridades migratorias, que mantienen en revisión su autorización de entrada al país.

La Asociación Suiza de Fútbol informó que el permiso del atacante estaba inicialmente aprobado, aunque durante la misma jornada recibió la comunicación de que el trámite seguía bajo revisión.

La selección publicó en X una imagen del plantel dentro del avión y lamentó que un asiento "quedaba vacío", con la esperanza de que Embolo se sume pronto en San Diego.

Nacido en Camerún, Embolo suma 85 partidos con Suiza y 23 goles, y el Mundial de 2026 será su tercera Copa del Mundo. El equipo helvético integra el grupo B junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, con el objetivo de superar los cuartos de final, su mejor registro histórico.

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