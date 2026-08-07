Federaciones de Ecuador y Venezuela expresaron su respaldo a Gianni Infantino

Las federaciones de Ecuador y Venezuela salieron al paso este viernes para brindar su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebrando la decisión de dar marcha atrás al proyecto que buscaba privatizar las operaciones comerciales del Mundial.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el mandamás Francisco Egas precisó en una carta que: "Esta es, sin duda, la decisión más acertada y coherente con los principios de buena gobernanza que deben regir el fútbol".

Por su parte, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) también destacó la importancia de "ofrecer disculpas y reconocer los desaciertos del proceso. Lo que a nuestro juicio demuestra la sindéresis requerida para dirigir las riendas del fútbol internacional".

La postura de ambas entidades respondió a la visión de la Conmebol, que expresó su "preocupación" por esta iniciativa comercial de la FIFA "sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos".

No obstante, esta mirada se distanció de la postura que levantaron desde la UEFA, quienes cuestionaron la figura de Infantino. Incluso, La Federación Noruega de Fútbol pidió este viernes la renuncia inmediata del presidente de la FIFA.