Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De la Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial.

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En simultánea, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, y el ya presidente en ejercicio recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Enseguida, De la Espriella tomó el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, acompañado del campesino Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor del ahora presidente como muestra de apoyo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

De la Espriella llegó al auditorio acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, todos menores de edad, y fue recibido con aplausos por los más de mil invitados nacionales e internacionales, que esperaron durante más de una hora su llegada.

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Entre los invitados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También estaban presentes los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

Tras el acto en la ceremonia, De la Espriella se trasladó a las instalaciones del Cantón Militar Pichincha, a 2,5 kilómetros del auditorio, donde pronunció su primer discurso como presidente ante los jefes militares del país.

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De la Espriella promete "cerrar un largo capítulo de resignación nacional"

En su primer discurso como mandatario, Abelardo de la Espriella aseguró que ha llegado para "cerrar un largo capítulo de resignación nacional" y anunció un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.

"Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", afirmó en su alocución pronunciada en el Cantón Militar Pichincha, de Cali, mientras los invitados a la ceremonia seguían sus palabras desde la Arena USC.

El nuevo mandatario insistió que Colombia requiere de "una regeneración que destierre el odio y el resentimiento para volver a reconocernos como hijos de una misma patria y por encima de nuestras diferencias ideológicas podamos abrazarnos bajo el mismo tricolor".

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"La hora del diálogo (con los grupos armados) ha terminado"

El mandatario, que durante la campaña prometió una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales, aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores.

"El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice. En la hora del tigre será contundente y frentero contra el crimen", continuó en su discurso frente a un centenar de uniformados.

"Derrotar sin tregua al narcoterrorismo"

En esa línea, De la Espriella aseguró que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y defendió el uso de herbicidas que, según dijo, no afectarán la salud humana ni el medioambiente.

"Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente", dijo, e insistió en que "la coca ha traído muerte, corrupción y destrucción" y ha destrozado las selvas, desplazado a los campesinos y ha sido "el combustible para el narcoterrorismo" en Colombia.

Según el más reciente informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registraba al cierre de 2024 unas 261.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, un 3,5% más que las sembradas en 2023.

"Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo, organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia. Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes defensores de la patria, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad", añadió.

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El nuevo presidente también afirmó que su Gobierno construirá "megacárceles" destinadas a quienes representen una mayor amenaza para la seguridad de los colombianos.

Y advirtió a los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo que tendrán dos caminos: "someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública".

"No habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia", aseguró De la Espriella.

De la Espriella anuncia que "respetará" la independencia de poderes públicos en Colombia

Durante el discurso, el mandatario aseveró que "respetará" la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso.

"La Constitución distribuyó el poder para evitar su concentración, pero también para garantizar la estabilidad de la República. Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público, porque así me lo exige mi formación académica, mi trayectoria profesional y mi visión del Estado", aseguró De la Espriella.

Garantizó además que no convocará una asamblea constituyente para reformar la Constitución y que entregará el Gobierno dentro de cuatro años, al terminar el periodo de mandato.

El ahora expresidente Gustavo Petro había intentado impulsar una asamblea constituyente para lograr la aprobación de las reformas sociales que le bloqueó el Congreso.

"En mi Gobierno no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o rehacer las instituciones al capricho de quien gobierna", insistió el nuevo mandatario colombiano.

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De la Espriella anunció además que la relación de Gobierno con el Congreso "estará guiada por un principio inquebrantable de transparencia".

"No habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas. El diálogo será institucional bajo el escrutinio permanente de los colombianos para que conozcan las iniciativas del gobierno y las decisiones que sobre ellas adopte el honorable Congreso de la República", dijo.

Frente a la relación con la oposición, una parte de la cual no reconoce su elección con alegatos de fraude, anticipó que "gozarán" de garantías y auguró que "en la patria milagro nadie será perseguido por pensar distinto".