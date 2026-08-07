Juan Carlos Reinao, exalcalde de Renaico, cumplirá 15 años de cárcel por delitos sexuales

A 15 años de presidio efectivo fue condenado este viernes Juan Carlos Reinao Marilao, exalcalde de Renaico (Región de La Araucanía) entre 2012 y 2023, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (Región del Biobío) lo encontrara culpable de tres delitos sexuales cometidos en contra de dos víctimas mientras ejercía el cargo municipal.

"En relación al delito de estupro en calidad de reiterado, se le impuso la pena privativa de libertad de 12 años de presidio mayor en su grado medio; por el delito de aborto, se le impuso la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo; y, en el caso del delito de abuso sexual a persona mayor de 14 años, 818 días de presidio menor en su grado medio", comunicó el juez Marcos Pincheira.

"Además, se accedió a la demanda, fijando la cuantía de su indemnización por daño moral en la suma de 10 millones de pesos", agregó.

A la pena total impuesta se le descontarán los tres años que el independiente — exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otrora presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam)— permaneció bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Ministerio Público destaca trabajo investigativo

El nuevo fiscal regional del Biobío y exjefe de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló que "todos los delitos fueron cometidos por el imputado entre los años 2016 y 2020, mientras ejercía como alcalde y valiéndose de su situación de superioridad".

"Las penas impuestas —precisó el persecutor— son de cumplimiento efectivo y esperamos que esta sanción grave por los delitos cometidos pueda transmitir también tranquilidad a las víctimas".

"Desde el punto de vista de la Fiscalía, el haber superado muchas de las dificultades investigativas en este caso y poder terminar este proceso con una sentencia condenatoria nos da tranquilidad respecto del trabajo realizado", afirmó Garrido.

Ministerio de la Mujer valora fallo: "En nuestra sociedad no caben los privilegios ante agresiones"

La resolución también fue valorada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quien subrayó que "esta sentencia reafirma que en nuestra sociedad no caben los privilegios ante agresiones de esta gravedad".

"Todos los dispositivos de nuestro servicio estarán disponibles para apoyar a quienes han sido vulneradas y asegurar el derecho de todas las mujeres a una vida sin violencia", dijo la secretaria de Estado.

Asimismo, la ministra aprovechó la instancia para hacer un llamado a denunciar agresiones a través de los canales de orientación institucional: "Es necesario recordar que, si tú necesitas apoyo o quieres denunciar hechos de violencia o eres testigo, puedes acudir al 1455 de SernamEG o al 149 (Fono Familia) de Carabineros".