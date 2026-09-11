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Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

FIFA castigó de por vida a dos expresidentes de federaciones por corrupción

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Además, otros dirigentes fueron inhabilitados y multados por uso indebido de fondos.

FIFA castigó de por vida a dos expresidentes de federaciones por corrupción
 EFE (Archivo / Referencial)
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La Comisión de Ética independiente de la FIFA decidió inhabilitar a perpetuidad por casos de corrupción a los expresidentes de las federaciones de Maldivas (FAM) y Montserrat (MFA), a quienes impuso sendas multas de un millón de francos suizos.

Ambos directivos incurrieron en actos relacionados con dineros en el marco de sus cargos, quedando impedidos de por vida para ejercer actividades relacionadas con el fútbol.

La inhabilitación al expresidente de Montserrat, Vincent Cassell, se debe a abuso de poder, conflicto de intereses sistémico, uso indebido de fondos de FIFA y de su federación, además de conducta que ha perjudicado la integridad física y mental del personal de la misma.

La exsecretaria general de aquella federación, Tendica Hughes, cumplirá 15 años de inhabilitación y multa de 150.000 francos suizos, por facilitar transacciones improcedentes de los recursos de la FIFA y la MFA y beneficiarse personalmente de ellas, incluidos beneficios ilegítimos, abuso de poder y uso indebido de fondos.

En el caso del expresidente de Maldivas, Bassam Adeel Jaleel, la sanción es consecuencia del uso indebido de los fondos del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 para su provecho personal, según confirmó la FIFA.

La Comisión de Ética de la FIFA también sancionó a su exdirector de finanzas, Mohamed Ageel, con una inhabilitación de diez años y multa de 100.000 francos suizos, por facilitar y ocultar el uso indebido de los fondos de la FIFA mediante documentación falsificada y por no cooperar con el propio órgano de ética.

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