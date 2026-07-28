FIFA confirmó plan para vender participaciones de una nueva filial comercial

La FIFA confirmó su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad que concentrará sus operaciones comerciales y de eventos, y en la que permitirá el ingreso de inversionistas externos con participaciones minoritarias.

La iniciativa está sujeta a la aprobación de las 211 asociaciones miembro y busca elevar a más de 10.000 millones de dólares los recursos destinados al desarrollo del fútbol en todo el mundo.

El proyecto contempla que FFE recaude hasta 4.200 millones de dólares antes del final de 2026, sobre la base de una valoración inicial de capital de 20.000 millones, mediante la incorporación de inversionistas a largo plazo que no tendrán control sobre la gestión.

"La FIFA conservará el control exclusivo de FFE, así como la autoridad única sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones reglamentarias y deportivas", explicó el organismo.

La filial reuniría los derechos comerciales relacionados con transmisiones, patrocinios, entradas y licencias, además de la administración operativa de los torneos masculinos, femeninos y juveniles organizados por la FIFA.

El plan incluye la entrega de 20 millones de dólares por asociación para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward y otros 20 millones para el ciclo 2027-2030 del Programa Forward, cuyo presupuesto actual alcanza los ocho millones por federación.

La cifra aumentará a 22 millones de dólares por asociación entre 2031 y 2034, y posteriormente llegará a 24 millones durante el periodo 2035-2038. Los recursos financiarán infraestructura, formación de entrenadores, selecciones nacionales, fútbol base, competencias y desarrollo del fútbol femenino.

"Todos los beneficios netos de FFE se reinvertirán íntegramente en el fútbol a nivel mundial", aseguró la FIFA.

El organismo explicó que el proceso comenzó después de recibir una propuesta destinada a aumentar el potencial de sus derechos de transmisión y patrocinio. La iniciativa también recoge los planteamientos realizados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante el Consejo y las asociaciones miembro antes de la final del Mundial.

"Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una estructura diseñada a su medida, en la que el área comercial del fútbol opere como una empresa enfocada y especializada, y donde sus beneficios se repartan de forma más amplia y equitativa en todo el mundo", sostuvo Infantino.

La FIFA adelantó que Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, encabezará el grupo de inversionistas propuesto, mientras que J.P. Morgan fue contratado para asesorar al organismo durante el proceso.