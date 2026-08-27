UEFA prepara denuncia penal contra Gianni Infantino por presunta gestión desleal

La relación entre la UEFA y la administración de Gianni Infantino en la FIFA abrió un nuevo foco de conflicto, luego de que el organismo europeo inició gestiones judiciales relacionadas con un proyecto destinado a comercializar competiciones con participación de capital privado.

La agrupación europea prepara una denuncia penal contra Infantino por presunta gestión desleal vinculada a FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que posteriormente fue paralizada ante las críticas que generó.

De acuerdo con un documento fechado este jueves, el organismo europeo solicitó autorización ante un tribunal de Estados Unidos para acceder a documentos relacionados con el proyecto.

El objetivo es recopilar esos antecedentes y posteriormente ponerlos a disposición de la justicia suiza dentro de la acción contra el presidente de FIFA.

FIFA Forward Enterprise fue concebida como una filial destinada a explotar comercialmente las competiciones del organismo mediante la incorporación de inversión privada.

El proyecto terminó paralizado tras los cuestionamientos surgidos en torno a su desarrollo y ahora quedó en el centro de las gestiones iniciadas por UEFA.