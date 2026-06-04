FIFA y Netflix lanzaron la beta del videojuego oficial del Mundial 2026

A una semana exacta del inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA y Netflix Games anunciaron con bombos y platillos el futuro lanzamiento del videojuego oficial del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un tráiler mostró las primeras imágenes in-game del título llamado simplemente "FIFA World Cup: Launch Edition", luego de algunos avances sin referencias al propio juego desarrollado por el estudio Delphi Interactive.

El primer juego de un Mundial tras la pérdida de la licencia FIFA por parte de EA Sports en 2023 será publicado el mismo día que el inicio del campeonato: El jueves 11 de junio.

Sin embargo, una versión beta ya está disponible en Brasil; donde usuarios mostraron capturas de pantalla, parte del gameplay y fragmentos recorriendo los menús de selección de equipos.

Cabe apuntar que el videojuego estará disponible mediante la plataforma Netflix Games; incluida sin costo adicional para los suscriptores de Netflix y disponible en dispositivos móviles y televisores.