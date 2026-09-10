Francia también retiró su apoyo a la reelección de Infantino

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió este jueves a otras agrupaciones europeas y decidió retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la reelección a la que se presenta el 18 de marzo de 2027.

Así lo decidió el Comité Ejecutivo de la FFF, reunido este jueves, según el diario L'Equipe.

La posición de Francia coincide con la de otras grandes federaciones europeas, como la de Inglaterra o Italia.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, se opuso inmediatamente al proyecto de Infantino de ceder participaciones del Mundial a fondos privados controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por descartar por la polémica que creó.