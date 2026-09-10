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Tópicos: País | Policial

Tiroteo fuera de un templo evangélico en Colina: un pastor y un feligrés heridos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Una docena de sujetos armados emboscó a los ocupantes de un auto durante la supuesta venta de un celular.

Las ráfagas percutadas atravesaron las paredes de la iglesia, interrumpiendo el culto en curso.

Tiroteo fuera de un templo evangélico en Colina: un pastor y un feligrés heridos
 Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía RM

Los cuatro lesionados permanecen fuera de peligro vital.

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Un violento hecho de sangre se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Colina, donde una reunión coordinada por redes sociales para la supuesta transacción de un teléfono celular derivó en un tiroteo que afectó a un templo evangélico cercano.

El incidente ocurrió en las afueras de la iglesia en calle Vista Hermosa, cuando dos personas que esperaban a bordo de un automóvil concretar la venta del equipo fueron abordadas por una docena de sujetos armados, quienes dispararon repetidamente en su contra.

Producto del ataque, los proyectiles no solo hirieron a los ocupantes del vehículo, sino que también ingresaron al templo donde se realizaba un culto, impactando a un feligrés y al pastor que oficiaba la ceremonia.

"(Las víctimas) iban a hacer la transacción de la venta de un teléfono celular, instantes en que llegan alrededor de 12 sujetos desconocidos con quienes iban a efectuar esta transacción. Estos imputados proceden a efectuar disparos en contra de estas dos víctimas y algunos de esos disparos, además, impactan en un templo evangélico existente en el lugar", detalló el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo del Ministerio Público Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"(La balacera) lesiona también a dos personas que se encontraban en dicho lugar, tanto al pastor como a otra persona también que estaba en ese culto", confirmó el persecutor.

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona, confirmándose que se encuentran fuera de riesgo vital.

El ECOH realiza peritajes en el lugar para determinar las motivaciones del ataque y dar con los responsables.

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