Pareja chilena se salvó nadando 50 minutos tras incendio de ferri en Filipinas

Una pareja de jóvenes chilenos logró sobrevivir al incendio de un ferri en Filipinas tras saltar al mar y nadar durante cerca de 50 minutos hasta alcanzar una isla, según el relato entregado por la familia a Teletrece.

Los afectados son Tábata Jara y su pareja, Lucas, ambos de 24 años y residentes desde hace aproximadamente un año en Melbourne, Australia. Estaban de vacaciones por el sudeste asiático cuando abordaron el MV June Aster, que navegaba desde Manila hacia Coron.

De acuerdo con Evelyn Morales, madre de la joven, la pareja estaba viendo una serie en un teléfono celular cuando comenzó a salir humo desde el interior de la embarcación.

"Se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua", relató la mujer a Teletrece.

Los jóvenes también dijeron haber sentido una explosión y observado objetos que salían despedidos desde el ferri, por lo que debieron abandonar la nave.

"No sabían para dónde nadar"

Una vez en el mar, Tábata y Lucas permanecieron cerca de 50 minutos en el agua sin saber con certeza hacia dónde dirigirse, hasta que divisaron una isla.

Tras alcanzar tierra, consiguieron un teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Posteriormente fueron trasladados a un recinto asistencial.

Según la información entregada por la familia, ambos sufrieron quemaduras y Lucas tendría una fractura en un brazo. Además, perdieron sus pertenencias durante la emergencia y ya establecieron contacto con autoridades chilenas.

Cinco fallecidos y decenas de desaparecidos

La Guardia Costera de Filipinas confirmó a EFE que había ciudadanos extranjeros a bordo del ferri, aunque indicó que sus nacionalidades e identidades serán informadas una vez que avance la investigación.

El incendio se produjo la noche del miércoles cuando la nave se encontraba cerca de la costa de Coron, en la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional.

El balance preliminar entregado por las autoridades da cuenta de cinco personas fallecidas, 86 desaparecidas y 43 rescatadas. Los primeros antecedentes indican que en la embarcación viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes.

Los equipos de emergencia intensificaron las operaciones de búsqueda y rescate, mientras la Guardia Costera advirtió que el incendio todavía no podía declararse completamente extinguido debido a la persistencia de una densa columna de humo.