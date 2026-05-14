Infantino anunció ingreso a EE.UU. libre de visa para hinchas con entradas para el Mundial

A través de su cuenta de Instagram, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que Estados Unidos aceptó eximir del requisito de visado a los hinchas que viajen para los partidos del Mundial 2026 en aquel país.

"Me complace anunciar que el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald J. Trump, ha eximido del requisito de visado a los aficionados con entradas válidas que viajen desde 50 países a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026", publicó Infantino.

El mandamás del ente rector del fútbol destacó que "esto incluye a cinco naciones africanas que se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva, y pone de manifiesto nuestra sólida colaboración con el Gobierno para garantizar que este torneo una al mundo, contagie alegría e inspire a las futuras generaciones".

Finalmente, Infantino agradeció particularmente a Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos y su secretario Marco Rubio, y al grupo de trabajo especial de la Casa Blanca para organizar el Mundial.