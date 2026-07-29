Infantino defendió plan de vender el Mundial: "Fortalecer el aspecto comercial es el siguiente paso"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió al paso de las numerosas críticas, tanto de medios como de Federaciones y la UEFA, ante el plan de crear una filial de capitales privados externos para comercializar y organizar sus torneos, remarcando la recaudación económica que se proyecta con la iniciativa.

"FIFA Forward Enterprise o FFE es en realidad una propuesta, una oferta. Es parte de un proceso democrático. Un proceso de consulta y, sobre todo, es una oportunidad, pero no una obligación", señaló en declaraciones compartidas por el propio ente rector del fútbol.

Infantino enfatizó que "si, y solo si, es aprobado por la mayoría de nuestras 2011 asociaciones miembro y el Consejo de la FIFA, sería una filial consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA".

Sin embargo, no se refirió a versiones de la prensa internacional que apuntan a que las federaciones que voten en contra quedarían fuera del reparto de las eventuales recaudaciones económicas.

El dirigente señaló que la FFE "simplemente comercializaría y organizaría todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con los intermediarios de patrocinadores", yendo en "beneficio de los 211 asociados".

Infantino, quien tampoco abordó los cuestionamientos por ofrecerle acciones de esta nueva empresa al yerno de Donald Trump, Joshua Kushne, señaló que la idea es "desbloquear un valor comercial previamente sin aprovechar".

"FIFA se ha transformado en la última década, mediante reformas de gobernanza. Fortalecer el aspecto comercial del juego es el siguiente paso natural en esta evolución", argumentó.

Según el mandamás del fútbol, la búsqueda de más dinero pretende "desbloquear el potencial del deporte en cada rincón del mundo" con 40 millones de dólares por cada mayo en el próximo ciclo de cuatro años.

El suizo fue reiterativo en defender que la instauración de la filial con capitales privados "solo una oferta no una obligación" y dijo que "por supuesto, los hinchas siguen siendo la piedra angular del hermoso juego y deporte que ven y aman. No cambiará".

"La FIFA sigue gobernando el fútbol sin ninguna interferencia externa y el torneo insignia, como el Mundial masculino y femenino, siempre permanecerá", dijo.