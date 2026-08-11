Infantino expresó su dolor por el terremoto en Colombia: "Me parte el corazón"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y dejó cientos de víctimas, en una serie de mensajes a los que también se sumaron futbolistas y clubes de distintas partes del mundo.

"Hace apenas unos días estuve en Cali, rodeado de niños jugando al fútbol y disfrutando juntos, por lo que ver esas mismas calles, y muchas otras en Colombia, sacudidas por este terremoto, me parte el corazón", publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

Infantino envió un mensaje en nombre de la FIFA

El dirigente señaló que los pensamientos de la FIFA y de la comunidad futbolística están con las familias de las personas fallecidas, los heridos, quienes sufrieron daños en sus viviendas y las personas que todavía esperan información sobre sus seres queridos.

"Nos solidarizamos con el pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles", agregó el presidente del organismo.

Lamine Yamal y grandes clubes se sumaron a los mensajes

El español Lamine Yamal también manifestó su apoyo y escribió: "Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano". Real Madrid, Bayern Múnich y Chapecoense estuvieron entre los clubes que enviaron públicamente sus condolencias y mensajes de solidaridad.

También se pronunciaron París Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Chelsea, Athletic de Bilbao, Vasco da Gama, Corinthians y Palmeiras.

Entre las acciones concretas de ayuda destacó la del colombiano Jhon Arias, jugador de Palmeiras, quien anunció el envío con recursos propios de un avión con profesionales de la salud e insumos médicos hacia Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó.