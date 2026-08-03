Infantino perdió apoyo de Inglaterra en medio de una creciente crisis en la FIFA

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) retirará su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de las consecuencias provocadas por el fallido proyecto para permitir el ingreso de inversionistas privados a las principales competiciones del organismo.

De acuerdo con BBC Sport, la entidad inglesa enviará una carta a Infantino para comunicarle su decisión, sumándose a Gales, que ya retiró públicamente su respaldo a una nueva candidatura del dirigente suizo.

La controversia surgió por la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial encargada de administrar los principales torneos de la organización, incluidos los Mundiales, y en la que terceros podían adquirir participaciones minoritarias.

El proyecto fue descartado luego de recibir críticas de la UEFA y la Concacaf. La confederación europea además informó a Infantino que evalúa presentar acciones legales, iniciar un arbitraje o acudir ante organismos reguladores por la forma en que se impulsó la iniciativa.

¿Qué documentos exigió conservar la UEFA?

La UEFA pidió a la FIFA adoptar medidas inmediatas para conservar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Signal, Teams y Slack, correspondencia escrita, registros de reuniones y otros antecedentes relacionados con el proyecto.

La solicitud también abarcó la estructura de pagos anunciada para las 211 federaciones afiliadas. Infantino había ofrecido 40 millones de dólares a cada asociación que respaldara la propuesta, con un primer desembolso de 20 millones sujeto a un plazo fijado para el 19 de septiembre.

La firma estadounidense de capital de riesgo Thrive Eternal encabezaba el grupo de inversionistas que participaría en el proyecto. La compañía fue fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Puede la crisis provocar la salida de Infantino?

La Federación Escocesa mantiene una posición alineada con la pérdida de confianza expresada por la UEFA, mientras Qatar, Líbano, Kuwait y Sri Lanka manifestaron su respaldo a la continuidad de Infantino.

El dirigente puede postular en marzo a un cuarto y último mandato y necesita 106 votos entre los 211 miembros de la FIFA para ser reelegido.

El Consejo de la FIFA también tiene la facultad de convocar una reunión de emergencia si lo solicitan 19 de sus 37 integrantes. En esa instancia, Infantino puede enfrentar una petición formal para abandonar la presidencia.