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Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Infantino sumó el apoyo de Africa para ser reelegido como presidente de la FIFA en 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las federaciones africanas representan prácticamente un cuarto de la votación total.

Infantino sumó el apoyo de Africa para ser reelegido como presidente de la FIFA en 2027
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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció su apoyo unánime a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para el periodo 2027-2031, lo que representa un importante respaldo a su gestión a pocas semanas del inicio del Mundial de 2026.

La decisión fue adoptada por las 54 federaciones miembro de la CAF, que acordaron respaldar de forma conjunta la continuidad de Infantino al frente de la FIFA en el próximo proceso electoral, señaló el organismo africano en un comunicado.

La CAF representa casi un 25 por ciento de las 211 federaciones de la asociación de fútbol.

Hace una semana, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, pidió a Infantino que acepte ser nuevamente candidato a presidente cuando su mandato concluya en 2027.

Infantino, de 56 años y que en 2016 fue elegido presidente de la FIFA en sustitución de Sepp Blatter, todavía no ha anunciado si se presentará a la reelección.

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