Gobierno despliega inversión de 800 mil millones de pesos para la Carretera Austral

El Gobierno reveló este jueves el "Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta", una estrategia de desarrollo vial que inyectará cerca de 800 mil millones de pesos en la emblemática Carretera Austral (Ruta 7) y su red de conectividad asociada en la Región de Aysén.

Anunciado por el Presidente José Antonio Kast desde Coyhaique, este programa marca una política de Estado que busca transformar la calidad de vida y fortalecer la presencia nacional en las zonas más apartadas del país.

Según destacaron desde el Ejecutivo, este programa, a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre 2026 y 2030, representa una inversión cinco veces superior al promedio de las últimas décadas.

Durante la presentación, el Mandatario enfatizó que se trata de "una política de Estado", afirmando que saben que "la conectividad cambia la vida, tanto la conectividad terrestre, como la conectividad lacustre y la conectividad digital, es un cambio radical en la calidad de vida de las personas, sobre todo en las zonas más extremas y aisladas".

Según el MOP, la iniciativa contempla un salto cualitativo en el desarrollo vial, marcando un esfuerzo estatal sin parangón en cinco décadas. (FOTO: MOP)

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aseguró que "no vemos, desde mi punto de vista, un esfuerzo del Estado de esta magnitud desde hace 50 años, cuando se inició la Carretera Austral, donde hubo una voluntad de conectar al país (...) Lo que hacemos hoy es demostrar que es posible tener proyectos nacionales que conectan a Chile, que unen a las personas y que ejercen soberanía en todo nuestro territorio nacional".

"La Ruta 7 no es solo un camino. Es una decisión de Estado para unir Chile donde la geografía históricamente lo ha hecho difícil. Cada kilómetro que avanzamos en la Carretera Austral significa más soberanía, más oportunidades, más turismo, más trabajo y mejor calidad de vida para quienes viven en Aysén", puntualizó el secretario de Estado.

Los detalles del Plan Ruta Austral

El "Plan Ruta Austral" prevé una inversión total cercana a los 800 mil millones de pesos. La inversión promedio anual en la Ruta 7 se disparará de 24.353 millones de pesos a 139.902 millones (2026−2030).

Según se explicó, el MOP aportará la mayor parte (758.858 millones) y el Gobierno Regional contribuyendo con 44.940 millones de la divisa nacional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Entre las obras fundamentales se cuenta la intervención de 244 kilómetros desde el límite regional hasta el Lago Juncal, abarcando 23 proyectos integrados: 20 iniciativas viales (pavimentos nuevos y en ejecución, caminos básicos y dos puentes) y tres proyectos marítimos y lacustres.

Se proyecta la pavimentación definitiva de 150,4 km, sumando nuevos tramos a los ya en curso.

La Ruta 7 se consolida como eje territorial y, desde diciembre de 2024, es reconocida como Ruta de Belleza Escénica y puerta de entrada a los Parques de la Patagonia. (FOTO: Corfo)

Además, se reactivará la construcción de los puentes Palena y Rosselot, se ampliará la infraestructura portuaria de Puerto Yungay y se construirán dos nuevas barcazas, una para el Lago General Carrera y otra para el Lago O'Higgins.

La Carretera Austral, con sus aproximadamente 1.058 km desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, ha visto pavimentados 614,5 km (58%) desde 1995. Con este plan, se abordarán los 443,5 km restantes para continuar su integración.

Este camino, además, fue declarado en diciembre de 2024 como Ruta de Belleza Escénica, consolidando su rol como portal a la Ruta de los Parques de la Patagonia.