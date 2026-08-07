Javier Tebas acusó un "gravísimo quiebre" en la gobernanza de la FIFA

El presidente de la liga española, Javier Tebas, lanzó fuertes cuestionamientos contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, en medio de la crisis generada por el proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE).

Tebas apuntó directamente al manejo interno de la iniciativa y aseguró que la falta de información hacia los organismos de gobierno representa una grave falla institucional.

"Ocultar decisiones trascendentales al Consejo, a las federaciones miembro, a los órganos de gobierno y hasta a los propios altos ejecutivos de la FIFA no es un simple problema de comunicación. Es una gravísima quiebra de la gobernanza institucional", escribió en X.

Tebas exigió responsabilidades por el proyecto de FIFA

La FIFA propuso vender el 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise, una nueva filial destinada a administrar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, incluido el Mundial.

Infantino retiró posteriormente la iniciativa después de "escuchar atentamente a todas las partes", pero Tebas sostuvo que esa decisión no cierra la controversia.

"Si se reconoce que existió ocultación, no basta con pedir perdón: hay que determinar quién decidió actuar así y exigir responsabilidades", señaló.

"Mucho menos puede quedar exonerado quien promovió y dirigió personalmente el proceso", añadió en alusión a Infantino.

El presidente de LaLiga también recordó el caso Balogun

Tebas retomó además el caso del futbolista estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción quedó suspendida durante el Mundial después de presiones políticas reconocidas públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que pudiera disputar los octavos de final contra Bélgica.

El dirigente español calificó ese episodio como "una interferencia política intolerable en la independencia disciplinaria del fútbol".

También cuestionó los comunicados de apoyo a Infantino publicados por la Confederación Africana de Fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino y otras federaciones.

Para Tebas, la reunión realizada en Rabat en medio de la crisis no puede transformarse en "una ceremonia de absolución" y la situación debe marcar "un antes y un después" respecto a los problemas de transparencia, independencia y concentración de poder en la FIFA.