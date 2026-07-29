Joseph Blatter lanzó duro cuestionamiento a la FIFA: "No sé si mi sucesor es realmente Trump o Infantino"

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter lanzó duras críticas contra Gianni Infantino por su conducción del organismo, sus vínculos con dirigentes políticos y la expansión de las competiciones internacionales.

En una entrevista publicada por The Telegraph, el suizo se refirió al dirigente máximo del fútbol como "mi sucesor" o "el líder", antes de cuestionar el rumbo que tomó la FIFA bajo su administración.

"Desapareció. Está en una esfera. Creo que ya está en esa esfera donde mañana organizará el fútbol en la estratósfera", sostuvo Blatter, quien ironizó con la posibilidad de disputar un Mundial en el espacio: "Pero entonces será difícil tener árbitros".

El exdirigente acusó a Infantino de priorizar sus relaciones con jefes de Estado y de incorporar la política a las decisiones del organismo.

"Tenemos 211 asociaciones nacionales y no hay una sola que se oponga al trabajo del nuevo presidente, que habla únicamente con jefes de Estado y que llevó la política a este Mundial", afirmó.

"Es un juego maravilloso, social y cultural, que también puede ser económico, pero pertenece al mundo. Ahora dan la impresión de que los políticos, por un lado Arabia Saudita y por el otro Estados Unidos, tomarán el control", añadió.

Trump, Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo

Blatter también cuestionó la relación de Infantino con Donald Trump y la creación de un premio de la paz por parte de la FIFA.

"El fútbol no debería entregar un premio de la paz. Algún día deberíamos recibirlo porque trabajamos por la paz. Creo que esto está mal", señaló.

Luego profundizó sus reparos por la cercanía entre ambos dirigentes: "No sé si mi sucesor es realmente Trump o Infantino. No puedo decir que no deban tener una buena amistad, pero no veo exactamente cuál es el gran interés para el fútbol".

El suizo expresó una preocupación similar por la influencia de Arabia Saudita: "Arabia Saudita puso ahora al fútbol en peligro. Ellos son los directores del fútbol. Dicen qué ocurrirá porque, cuando el nuevo presidente tiene una idea, simplemente entregan el dinero para realizarla".

Blatter también criticó que la FIFA suspendiera los últimos dos encuentros de la sanción de tres partidos aplicada a Cristiano Ronaldo, lo que permitió al portugués quedar disponible para el inicio del Mundial.

"Este es un principio que no debería aceptarse. Los asuntos disciplinarios deben considerarse como un tribunal. No se deben tomar decisiones por determinación presidencial", comentó.

El exmandamás de la FIFA también cuestionó el aumento de torneos y partidos, con especial atención al nuevo Mundial de Clubes.

"Hay demasiado fútbol en el mundo, con la creación reiterada de nuevas competiciones. A veces, menos sería más eficiente que intentar estar presente en todas partes", expresó.

"La organización de los jugadores no está contenta, pero no tiene contacto directo con el líder. El líder no escucha a los jugadores. Tiene otra organización", agregó.

Finalmente, Blatter señaló que un eventual regreso a la FIFA tras el término de su suspensión en 2027 es "posible": "Nunca fui destituido de la FIFA. Cuando fui suspendido por el Comité de Ética, entregué mi mandato a otra persona, pero todavía tengo el mandato. Sigo siendo el presidente elegido".

Ante sus declaraciones, la FIFA recordó que Infantino fue reelegido sin oposición en marzo de 2023, durante el Congreso realizado en Kigali, y descartó realizar más comentarios.