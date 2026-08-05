Otra de Infantino: Ofreció final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de respaldo, según medio

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció a Marruecos la organización de la final del Mundial 2030 a cambio de mantener su respaldo en medio de la crisis que afecta a su administración.

De acuerdo con una información exclusiva publicada por el diario británico The Times, el dirigente intenta convencer a distintas federaciones para que emitan declaraciones públicas de apoyo, mientras aumentan las peticiones para que abandone la presidencia del organismo.

Marruecos, uno de los países organizadores del Mundial 2030 junto con España y Portugal, ya expresó públicamente su respaldo a Infantino. El dirigente permanece en territorio marroquí y encabezó reuniones de emergencia destinadas a asegurar los apoyos necesarios para sostener su mandato.

La final del Mundial 2030 en Casablanca

El reporte situó el partido decisivo en el Estadio "Hassan II" de Casablanca, recinto que se encuentra en construcción y proyecta una capacidad para 115.000 espectadores.

La elección favorece a Marruecos en la disputa por albergar la final y afecta las pretensiones de España, que mantiene al Estadio "Santiago Bernabéu" de Madrid como su principal carta para recibir el encuentro.

La FIFA todavía no oficializó la sede de la final ni presentó la distribución definitiva de los principales partidos entre los tres organizadores europeos y africanos.

La crisis que enfrenta Gianni Infantino

La revelación apareció después del fracaso del proyecto impulsado por Infantino para vender a inversionistas privados cerca del 20 por ciento de una nueva entidad encargada de gestionar activos comerciales de la Copa del Mundo.

La iniciativa apuntaba a recaudar hasta 4.200 millones de dólares, pero la FIFA la retiró tras el rechazo de federaciones, confederaciones y otros actores del fútbol internacional.

Distintas asociaciones retiraron su respaldo a la reelección de Infantino y elevaron sus cuestionamientos por la falta de consultas y transparencia en la elaboración del proyecto.

Marruecos tendrá un papel clave en la elección de la FIFA

El próximo Congreso de la FIFA se realizará en Marruecos y contempla la elección presidencial para el 18 de marzo de 2027. Infantino dirige el organismo desde 2016 y busca extender su permanencia hasta 2031.

En ese escenario, el apoyo de la federación marroquí adquiere especial importancia para el dirigente. La información sobre la final del Mundial 2030 instala un nuevo foco de controversia sobre su estrategia para conservar el respaldo de las asociaciones nacionales.