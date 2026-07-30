Sifup pide a la ANFP discutir el plan "FIFA Forward" con los estamentos del fútbol

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) emitió un pronunciamiento para solicitar formalmente a la directiva de la ANFP que abra el debate respecto a la propuesta económica presentada por el ente rector del fútbol mundial, denominada "FIFA Forward", e incluya a todos los actores del balompié nacional.

A través de un comunicado, la entidad gremial estimó que dicha iniciativa "constituye una de las decisiones económicas y estratégicas más relevantes que deberá adoptar la Federación de Fútbol de Chile", por lo que su análisis no puede quedar rezagado únicamente a la mesa directiva de Quilín.

Desde el Sindicato explicaron que el programa de la FIFA podría modificar de manera significativa el modelo de financiamiento para el desarrollo del fútbol local. Por ello, argumentan que la trascendencia de la medida exige "un proceso de discusión amplio, transparente y representativo".

El sindicato sustentó su postura citando los cambios legislativos que atraviesa el deporte nacional: "En Chile existe un elemento institucional que hace aún más necesaria esta apertura. La nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas transformará la estructura de la Federación, incorporando formalmente a los grupos de interés en su sistema de gobernanza".

En esa línea, el gremio enfatizó que la ANFP debe actuar desde ya bajo los principios de transparencia y participación que exige la nueva institucionalidad.

"Una decisión de esta magnitud debe ser discutida junto a quienes integrarán la futura Federación: los futbolistas, los árbitros, los entrenadores, el fútbol femenino y el fútbol amateur (ANFA)", señalaron.

Finalmente, el Sifup hizo un llamado directo a la regencia del fútbol chileno para formalizar esta mesa de diálogo: "No se trata únicamente de una buena práctica de gobernanza, sino de una señal concreta de legitimidad. Las grandes decisiones del fútbol chileno deben construirse con diálogo y la participación de todos".