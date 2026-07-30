Investigadora del Plan de Búsqueda: La familia de Bernarda Vera siempre la consideró detenida desaparecida

La periodista Pascale Bonnefoy, quien fue investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, conversó este jueves con Cooperativa sobre el hallazgo con vida de Bernarda Vera en Argentina —quien figuraba en el Informe Rettig como detenida desaparecida desde la dictadura (1973-1990)— y salió al paso de las medidas anunciadas por el Gobierno, asegurando que para ella no es justo que la familia tenga que restituir fondos de reparación legal que recibieron producto del caso.

En entrevista con Una Nueva Mañana, la profesional detalló que el seguimiento del rastro de la exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se originó en marzo de 2024, mientras indagaba otros casos en la Región de Los Ríos.

Tras pesquisar testimonios y registros de refugio internacional, la investigación de Bonnefoy logró comprobar que Vera huyó a Argentina, vivió en Suecia bajo protección y posteriormente regresó al país vecino, donde reside actualmente de forma voluntaria.

Frente a la decisión del Ejecutivo de auditar la nómina de detenidos desaparecidos y perseguir la restitución de las pensiones de reparación entregadas a los parientes de Vera durante décadas, la investigadora afirmó que los familiares de la mujer en Chile actuaron de buena fe y que este constituye un evento totalmente aislado en las nóminas oficiales de víctimas.

"No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que (...) no debió haberse pagado esa pensión", dijo ayer el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyo nombramiento fue muy polémico pues a principios de los 2000 integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs.

A juicio de Bonnefoy, "no es justo que la familia tenga además que restituir fondos de reparación legal que recibieron, porque la familia presentó el caso de su desaparición de buena fe. Siempre para ellos Bernarda Vera estaba desaparecida y siempre lo pensaron y lo asumieron así. Era su derecho recibir esa reparación y ahora se vienen a enterar de que no fue así, pero ellos tenían derecho como familiares de detenidos desaparecidos a recibir esa reparación".

Por otra parte, tildó de "ridículas" las palabras de Rabat sobre el manejo del caso, luego de que el secretario de Estado asegurara que "en tres meses se hizo lo que no estuvo en casi dos años".

"En una respuesta diplomática: bueno, es un poco ridícula (la afirmación de Rabat), porque la muestra de ADN la ordenó el ministro (en visita Álvaro) Mesa el año pasado, bajo el otro Gobierno, bajo la otra jefatura de programa. Esas cosas toman tiempo (...). Así que eso no fue un logro ni de este Gobierno ni de la nueva jefatura; era una diligencia judicial que tomaba los tiempos que tienen las diligencias judiciales", aclaró.

Depuración "ya se hizo"

Respecto a la decisión del Gobierno de auditar la lista de detenidos desaparecidos a raíz de este hecho, la periodista recordó que dicha depuración ya fue efectuada por los equipos técnicos al inicio del trabajo del Plan de Búsqueda, desestimando que existan irregularidades generalizadas en las nóminas.

"Primero hay que tomar en cuenta que este es un caso muy excepcional. No es la norma, no es general, no hay un montón de casos similares. Ayer el ministro Rabat dijo en una entrevista de radio que había de siete a 12 casos similares... Nadie sabe a qué casos se refiere, y está pidiendo revisar la nómina de detenidos desaparecidos, pero esa revisión minuciosa para llegar a la nómina única de 1.469 detenidos desaparecidos ya se hizo cuando comenzó el Plan de Búsqueda, porque una de sus facultades y objetivos era depurar una lista y arribar a una nómina única de detenidos desaparecidos", apuntó Bonnefoy.

"No se puede cuestionar todo el proceso y la existencia misma de detenidos desaparecidos por un caso excepcional; por las decisiones que tomó una persona, no sabemos en qué estado emocional o psicológico o de vida", enfatizó.

"Este es un caso cerrado"

Finalmente, la periodista aseveró que, desde la perspectiva indagatoria, el caso de Bernarda Vera se encuentra resuelto.

"En mi opinión de 'no abogada', creo que este es un caso cerrado, en el sentido de que no hay una investigación judicial abierta, penal, por Bernarda Vera. La última investigación judicial fue sobreseída el año 2011 y no hubo más después. Uno puede cuestionar sus decisiones, pero (Vera) no es un criminal, no cometió delito. El punto final de todo esto siempre fue la confirmación por ADN y ahí se establece que efectivamente esta persona es Bernarda Vera y ya, para la tranquilidad de la familia, de la sociedad. Caso cerrado, según yo. Porque ¿qué más se va a investigar? Ella desapareció del mapa de todo el mundo, pero eso no es un delito... (El juez Mesa) tendría que decir dónde se sigue ahora, si es que se sigue algo", concluyó Bonnefoy.

La dictadura de Augusto Pinochet duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.