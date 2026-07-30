Micco: "Hemos estirado mucho el chicle de la deuda" en Codelco

En medio del debate por una eventual entrada de capitales privados a Codelco, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco apuntó a un problema que, a su juicio, antecede a la discusión sobre privatización: el nivel de endeudamiento que ha sostenido a la estatal en sus últimos grandes proyectos.

En El Primer Café, el economista de la Universidad de Chile comentó que "quizás se nos ha pasado un poco la mano y hemos estirado mucho el chicle de la deuda. Y ahí está la pregunta: de qué forma puedo tener una gobernanza que me permita tener niveles de inversiones de largo plazo, pero que sí tomen en cuenta los riesgos efectivos de cada uno de los proyectos".

Micco puso como ejemplo los proyectos estructurales que Codelco impulsó hace 10 o 15 años, como Chuquicamata Subterránea, los que "salieron el doble de caro de lo que se presupuestó".

Según explicó, la deuda de la cuprífera opera de manera distinta a la de una empresa privada, porque "no es el riesgo de Codelco, es el riesgo de Codelco y del país de Chile. El inversionista sabe que al final del día Chile está detrás de eso".

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, coincidió en el diagnóstico y fue más allá. Para el experto, "el problema de Codelco no es la propiedad, es la estructura financiera, son también algunos problemas de gobernanza (...) una empresa que tiene una deuda de 26 mil millones no puede seguir financiando sola todos los proyectos que tiene de aquí a los próximos años. Esto va a colapsar en algún momento".

Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, vinculó el endeudamiento con la falta de reinversión: "En vez de capitalizar y promover con mayor claridad la inversión, es más fácil -en el corto plazo- pedir que se le entreguen todas las utilidades en vez de recapitalizar".