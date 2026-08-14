Suma y sigue: Nueva Zelanda también le retiró el apoyo a Infantino

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció este viernes que retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su repostulación como presidente de la FIFA de cara al proceso eleccionario de inicios de 2027 y reclamó una revisión independiente de la gestión del organismo.

La decisión se produce en plena crisis por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversores privados en una parte de los derechos comerciales de las competiciones FIFA.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 por ciento de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro. El proyecto fue finalmente retirado.

NZF explicó que, tras una "cuidadosa consideración", considera que determinadas decisiones y actuaciones dentro de la FIFA han contribuido a un deterioro de la confianza y a una mayor división en el fútbol internacional, por lo que considera necesaria una revisión independiente para recuperar la credibilidad y la confianza en la administración del fútbol mundial.

Además, la federación neozelandesa defendió la necesidad de reforzar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, principios que considera fundamentales para mantener la confianza en la gestión del fútbol mundial.